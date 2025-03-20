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2025年3月20日星期四
林妙茵
三言堂
世紀．四探城市：後山火的洛杉磯 / 文．顏里凌／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：計數機作為一種老派科技 / 文‧鄧正健
冠名 / 馬家輝
寶馬山（下） / 方小成
棄暗投明……報？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
特朗普新政與司法抗爭 / 傅華伶
韋小寶學成語 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
春眠 / 韓麗珠
跟着天隨心而行 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
紅地氈與穿小鞋 / 劉利
旅行這回事 / 余淑娟
逆轉乾坤 / 黃錦輝
春天的腳步 / 藍雪
棄暗投明……報？ / 林妙茵
【明報文章】有時不明白，官員為什麼喜歡用成語？是為了拋書包？又不見得是學養高深才懂的字。是想開玩笑？這種幽默都頗黑色。
相關字詞﹕
外國
深化國際交往合作
鄧炳強
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成語
三言堂
林妙茵
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