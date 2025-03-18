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2025年3月18日星期二
何志豪
自由談
世紀．二元對坐：正體中文 可否成「機器學習母語」 撼動英語地位？ / 文．天馬先生／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：百年之紐約客 / 文．黃念欣
要留意「科技兄弟幫」 / 文．柏金
粗口年代 / 馬家輝
續看墳場 / 陳喜艾
有關侵的談判策略課 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
以AI應對法律學院面試（二） / 趙麗如
安東尼的啓示 / 曾瑞明
人設 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
「春耕行動」推廣器官捐贈 / 鄭志文
彼得大帝的幽靈 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
動物飼養員 / 趙曉彤
短期難關？結構性問題？ / 區聞海
小小小香港 / 何志豪
小小小香港 / 何志豪
【明報文章】小時候我們都被教科書灌輸「香港很小」的概念——面積很小啊，所以土地物以罕為貴啊，所以樓價直上雲霄啊，所以含辛茹苦打工供樓也是理所當然啊。長大了還是深信不疑，釀成一種信仰。
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要留意「科技兄弟幫」 / 文．柏金
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