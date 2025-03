【明報文章】人在紐約就要參加「最紐約」的活動,2月最後一天在第五大道與42街的紐圖總館舉辦的閉館特備活動「百年《紐約客》」之夜(The Library After Hours: A Century of The New Yorker)算是很有代表性。雜誌The New Yorker在1925年2月21日出版創刊號,紐約公共圖書館亦是雜誌社所有檔案資料所在。百年後的今日,會有長達一年的展覽,呈現萬中挑一的手稿與精品。而閉館後的百年《紐約客》之夜,儼然就是個高貴又充滿着中產階級拘謹魅力的派對了。