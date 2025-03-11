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2025年3月11日星期二
黃錦輝
輝灑自如
世紀．二元對坐：想像餘墟獨倚窗 開平碉樓村落與香港槍堡保育 / 文．梁迭起／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：重訪你一生的故事 / 文．黃念欣
訪小主持呼籲保育 / 文．方公子
賣書奇遇記 / 馬家輝
看墳場 / 陳喜艾
委實太多 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
以AI應對法律學院面試（一） / 趙麗如
時光投入 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
大便隱血與胃鏡 / 鄭志文
特朗普的Realpolitik / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
所謂人民，所謂革命 / 區聞海
自由煮 自在食 / 蘇三
AI飛入尋常百姓家 / 黃錦輝
大同有方 橙月為誌 / 謫鐸
AI飛入尋常百姓家 / 黃錦輝
【明報文章】全國兩會召開之際，一款AI產品Manus忽然爆紅，因為暫時只是預覽版，只有邀請碼才能試用，據說邀請碼一度炒高至5萬元人民幣。
相關字詞﹕
阿里巴巴
輝灑自如
黃錦輝
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