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2025年3月9日星期日
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世紀．文字江湖：台灣的焦慮與放恣 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：最早的作家小傳專集 / 文‧陳子善
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看我今天怎麼說 / 塵翎
你估英法德有幾多輛坦克？ / 蔡子強
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哪吒馬．川悟空 / 石琪
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喵喵咪咪麼 / 草日
世界睡眠日 / 鄭志文
多少少溫柔 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
新哪吒與國民教育 / 區聞海
情緒自動轉帳 / 黃明樂
看我今天怎麼說 / 塵翎
【明報文章】《看我今天怎麼說》是導演黃修平至今最成熟的作品，也是我最喜歡的一部。鍾雪瑩的演出無懈可擊，是我的影后之選。
相關字詞﹕
聽障
李菁
黃修平
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看我今天怎麼說
七齣好戲
塵翎
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