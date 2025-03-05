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作家專欄
黃錦輝

輝灑自如

AI進入戰國風雲時代 / 黃錦輝

【明報文章】據悉，OpenAI原來計劃推出的下一個ChatGPT新版本是5.0，但上月底突然推出了一個4.5版本。不難理解，是被國產DeepSeek追迫出來的版本。

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