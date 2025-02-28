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2025年2月28日星期五
李慧詩
尋詩作夢
世紀．五無閒話：想像「近未來」——讀金草葉《如果我們無法以光速前進》 / 文．林兆軒／編輯．譚雅詩
世紀．退一步：比喻之災 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：銅藍鶲 / 文．Novia Yip
棋子的宿命 / 馬家輝
不屬於這個時代的商場 / 日光
NGO的嚴冬 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
也談DeepSeek / 湯家驊
旅遊香港 / 德叔
取代 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
那一窩初生老鼠（下） / 韓麗珠
放膽嘗試 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
畫作與車資 / 劉利
愛一個人 / 李慧詩
的士業界的迷思 / 明德
愛一個人 / 李慧詩
【明報文章】有位前度說，如果能跟前度成為好朋友，也是一種幸福。記住了他的話，直到他結婚了，移民了，我還和他保持聯絡。
相關字詞﹕
尋詩作夢
愛情
在乎
前度
李慧詩
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世紀．五無閒話：想像「近未來」——讀金草葉《如果我們無法以光速前進》 / 文．林兆軒／編輯．譚雅詩
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