【明報文章】除了《同志童話》,我還看過一本James Finn Garner寫的Once Upon A More Enlightened Time: More Politically Correct Bedtime Stories,書名可以譯作《從前一個更開明的時代:政治正確牀邊故事續集》。書是從圖書館借來的,很多年前了,內容幾乎忘得一乾二淨,只記得讀來哈哈大笑。幸好當年寫了一篇很短的書介,轉述了其中一個故事,才留下了一點痕迹。