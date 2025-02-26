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2025年2月26日星期三
竟齊
未經證實
星期三專題：跨越時代的公共社會學家：紀念Michael Burawoy / 文．陳敬慈／編輯．孫志超
M+百物誌：火鳥電影會──電影文化的撒種者 / 文‧葉俊文
觀察「特朗普2.0」 / 文‧木棉
突然收回他的好 / 馬家輝
兩蚊的翻臉效應 / 黎佩芬
大國恃強凌弱屢見不鮮 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
世態炎涼 / 陳文敏
自由之風 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感針效用研究 / 鄭志文
幽微的風 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
看我今天怎麼說 / 陳子謙
物證（上） / 趙曉彤
日本拍攝手記（二） / 文佩卿
謝賢與嘉玲 / 何思維
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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星期三專題：跨越時代的公共社會學家：紀念Michael Burawoy / 文．陳敬慈／編輯．孫志超
M+百物誌：火鳥電影會──電影文化的撒種者 / 文‧葉俊文
觀察「特朗普2.0」 / 文‧木棉
突然收回他的好 / 馬家輝
兩蚊的翻臉效應 / 黎佩芬
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