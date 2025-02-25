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2025年2月25日星期二
鄭志文
食住行醫
世紀．二元對坐：被「藏木於林」的少女敘事——讀濱田麻矢《少女中国：書かれた女学生と書く女学生の百年》 / 文．林妍佩／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：中國式AI / 文．黃念欣
訪問現場 / 文．大海
老師們，辛苦了。 / 馬家輝
雅士 / 陳喜艾
軍隊可殺敵卻不可傷害百姓！ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
我病危時仍由我話事 / 趙麗如
黑玻璃式反叛 / 曾瑞明
終於 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
AI助研發抗生素 / 鄭志文
吃不在西雅圖 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
巴金的三痛 / 區聞海
說亮 / 黃明樂
不止是音樂 / 言水
AI助研發抗生素 / 鄭志文
【明報文章】加拿大有研究團隊於今年1月27日開放他們研發的AI工具，供任何人士免費使用，協助開發新的抗生素，以對抗日益嚴重的抗藥性細菌。
相關字詞﹕
抗藥性細菌
鄭志文
抗生素
食住行醫
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世紀．二元對坐：被「藏木於林」的少女敘事——讀濱田麻矢《少女中国：書かれた女学生と書く女学生の百年》 / 文．林妍佩／編輯．孫志超
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訪問現場 / 文．大海
老師們，辛苦了。 / 馬家輝
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軍隊可殺敵卻不可傷害百姓！ / 蔡子強
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吃不在西雅圖 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
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說亮 / 黃明樂
不止是音樂 / 言水
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