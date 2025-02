【明報文章】前殖民地官員、歷史學者夏思義(Patrick H. Hase)博士去年底出版了他的新作Villages and Market Towns in Hong Kong: Settlement and History(下稱《鄉村與市鎮》)。根據香港中文大學出版社的社交媒體,《鄉村與市鎮》這書的第二版已在今年1月中上市,而已接受預購的第三版則預料於3月上旬出貨。一本超過700頁的香港本地歷史英文著作能夠賣到斷市,出版社的宣傳工作、社交媒體/YouTube影片的威力自然功不可沒,同時大概也反映了香港人及讀者們的某些共享的情感狀態。夏博士在受訪的那段YouTube影片中表示本來不敢相信這本書真的能夠成功出版,想來現在知道這書大受歡迎,應感到十分安慰了。