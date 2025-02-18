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2025年2月18日星期二
古惜
自由談
世紀．二元對坐：異鄉的（不）平凡時代印記 讀《僑居瑣記──〈海外花實〉附散文及書信選》 / 文．陳曉婷／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：彩虹的那一端 / 文‧黃念欣
實體閱讀 / 文‧言平
本土原教主義 / 馬家輝
「熱鬧」 / 陳喜艾
如果1億円公廁在香港 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
內地開車之滴酒不沾 / 趙麗如
散聚讀書組 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
攝太歲 / 鄭志文
溫哥華喜遇瑞雪迎春 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
四日三季 / 趙曉彤
與馬克思契合的孔子 / 區聞海
又是巴黎 / 黃錦輝
心的蛻變 / 古惜
心的蛻變 / 古惜
【明報文章】近日網絡上對「身心靈課程」展開熱烈討論，影片製作人錫蘭花了4個月蒐集相關資料，揭發所謂「三階段身心靈課程」不過是一場大型的直銷，同時在課程中運用似是而非的心理學法則為參與者洗腦。
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世紀．二元對坐：異鄉的（不）平凡時代印記 讀《僑居瑣記──〈海外花實〉附散文及書信選》 / 文．陳曉婷／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：彩虹的那一端 / 文‧黃念欣
實體閱讀 / 文‧言平
本土原教主義 / 馬家輝
「熱鬧」 / 陳喜艾
如果1億円公廁在香港 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
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