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2025年2月17日星期一
黃明樂
光明女樂
世紀．一一兩岸：集中採購藥質素惹關注 人命關天應有公眾監督 / 文．金絲熊／編輯．何詩韻
世紀．小食部：為咖啡保暖 / 文．鄒芷茵
人工智能的挑戰 / 文．林藹純
值得支持罷工？ / 馬家輝
錢 / 譚蕙芸
特朗普毁掉美國價值 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
含糊的流行語 / 吳靄儀
世間再無準噶爾 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
低鈉鹽減再次中風 / 鄭志文
做了列治文的「殖民者」 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
翁子光寫馬經 / 陳子謙
可悲的諂諛求存 / 區聞海
碌爆時間的卡 / 黃明樂
店長信箱 / 雯雯
碌爆時間的卡 / 黃明樂
【明報文章】「我唔夠時間。」問他為何來coaching，他這樣答。我忍不住笑了。
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