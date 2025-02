【明報文章】幾個月前寫過美國應否繼續鑄造1美仙硬幣的爭議,轉眼便有新發展,美國總統特朗普在社交平台貼文宣布,已下令財政部停鑄1美仙,皆因成本太高,造一個蝕一個。特朗普和奧巴馬大概絕大部分觀點均截然不同,但「停鑄1美仙」倒是連奧巴馬也主張過,2013年他曾形容,小小1美仙硬幣,是一些大問題的隱喻(a good metaphor for some of the larger problems),正是很難擺脫一些再行不通的事物(It's very hard to get rid of things that don't work)。怎料到12年後,下令停鑄的竟是特朗普。