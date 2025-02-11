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2025年2月11日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：去除給反面歷史人物勾上的臉譜（上）——訪獨立歷史學家余汝信 / 編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：筆記之道 / 文．黃念欣
三號首長們 / 馬家輝
伏見 / 陳喜艾
應鼓勵國內外製作公司來港拍攝 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
人工智能、幻覺與錯誤 / 趙麗如
已躺平 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
顏色與情感（一） / 鄭志文
神州大地的天之驕子 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
小八變聲 / 陳子謙
「民」「眾」皆是奴隸？ / 區聞海
元宵夜，滾！ / 蘇三
眾聲喧嘩 / 古惜
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：去除給反面歷史人物勾上的臉譜（上）——訪獨立歷史學家余汝信 / 編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：筆記之道 / 文．黃念欣
三號首長們 / 馬家輝
伏見 / 陳喜艾
應鼓勵國內外製作公司來港拍攝 / 葉劉淑儀
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已躺平 / 曾瑞明
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顏色與情感（一） / 鄭志文
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