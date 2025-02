【明報文章】今天這個時勢,有人意興闌珊,選擇摺埋,選擇遠走;但同時,也有人仍懷希望,選擇留下,甚至逆市開店。有人傷春悲秋,覺得再無可為,the worst is yet to come;但也有人相信:人生總有出路,life finds a way。林輝和其女友Sonya,就是這樣一對。