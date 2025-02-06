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2025年2月6日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：清邁，安全嗎？ / 文、圖．Ida／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：人類給AI的最後問題 / 文‧鄧正健
藝人賀年專輯大陣仗 / 文‧唐嘉晞
如何利用AI教學？ / 馬家輝
紅紙對聯 / 方小成
胡扯的AI（下集） / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
勵精圖治的背後 / 羅沛然
人人都有一條「四徑」 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
手和機（之二） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
過年 / 趙曉彤
小肥鯨掀巨浪 / 劉利
蛇年大吉正念生活 / 余淑娟
開源共享 觸及逆鱗 / 黃錦輝
助人自助 / K隆
人人都有一條「四徑」 / 葉建源
【明報文章】《香港四徑大步走》是不容錯過的電影，不僅賞心悅目，振奮人心，還有很多值得反思的地方。
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藝人賀年專輯大陣仗 / 文‧唐嘉晞
如何利用AI教學？ / 馬家輝
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胡扯的AI（下集） / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
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手和機（之二） / 韓麗珠
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