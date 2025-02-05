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2025年2月5日星期三
韋琪
自由談
世紀．星期三專題：第31屆香港電影評論學會大獎平議 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：欠債的是債主的僕人 / 文．朱振威
農曆新年和平祝願 / 文．拾一
AI的兩難選擇 / 馬家輝
島群 / 樂婷
觀《封神第二部》度歲 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
飛機爭奪戰（一） / 陳文敏
倖存者的證言 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
男士骨質疏鬆 / 鄭志文
手和機（之一） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
假期後遺症 / 陳子謙
流年行咩運 / 黃明樂
迎難 / 文佩卿
新年回顧獅子山下精神 / 韋琪
新年回顧獅子山下精神 / 韋琪
【明報文章】農曆新年，往往會回顧過去展望將來：但世事難料，展望將來，唯有審慎樂觀；反而回顧過去，卻可一再細味，鑑古知今。
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世紀．星期三專題：第31屆香港電影評論學會大獎平議 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：欠債的是債主的僕人 / 文．朱振威
農曆新年和平祝願 / 文．拾一
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