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2025年2月4日星期二
文．言平
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世紀．二元對坐：50年前迪士尼巡演 催生《世界真細小》 / 文．黃志華／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：紐約深度求索 / 文．黃念欣
淺思fact-check / 文．言平
如果金庸是導演 / 馬家輝
廟宇 / 陳喜艾
遠路不須愁日暮 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
交友App之「借銀行戶口」陷阱 / 趙麗如
宗教與人文 / 曾瑞明
阿修羅 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
DeepSeek解籤 / 鄭志文
波羅的海（二） / 魏綺珊
杭州的麥當勞和蘋果 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
左右腦的華夏文明 / 區聞海
老是常出現 / 施勁超
淺思fact-check / 文．言平
【明報文章】上月評論版有學者撰文討論事實查核工作，當中引用問卷調查結果指本港市民很有信心自己能夠分辨資訊真假。不過在媒體工作者的角度來看，辨別資訊、陳述或說法的真確性，有時候未必想當然般容易。
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