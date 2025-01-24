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2025年1月24日星期五
黃明樂
光明女樂
世紀．五無閒話：素月．卡普．樹人：韓國文學1925 / 文．林兆軒／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
象牙快訊：香港與當代中國研究：中國研究服務中心的故事 / 文．唐健朗
客座隨筆：細葉榕 / 文．葉曉文
幾乎中招 / 馬家輝
大衛連治的音樂 / 日光
開源節流保住財政穩健 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
過年 / 湯家驊
寺廟祠堂 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
蘿蔔之團圓 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
這邊羽絨，那邊短褲 / 陳子謙
Be Interested / 黃明樂
讓莫內沮喪的畫 / 劉利
破格（三） / 李慧詩
人工智能與創作 / 古惜
Be Interested / 黃明樂
【明報文章】上回談及新一代年輕人渴望被聽見更甚於被看見。
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世紀．五無閒話：素月．卡普．樹人：韓國文學1925 / 文．林兆軒／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
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客座隨筆：細葉榕 / 文．葉曉文
幾乎中招 / 馬家輝
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開源節流保住財政穩健 / 黎棟國
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