世紀．周日短篇：影（一） / 文．程皎暘／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞

【明報文章】下課了，Chase還沒走，斜靠在第一排桌子上，接受每一個學生上前來的提問。又過去半個鐘，清潔阿姨敲門進來，拖着裝滿垃圾的黑色膠袋。於是他收拾東西。Bally斜揹袋，尼龍面料，他將iPhone 15 Pro塞進去，袋裏還有黑冰Zippo，AirPods Pro 2，Disgrace，裝有9支香煙的銀色煙盒。他大步行走在鋪着地氈的走廊，三五個學生追隨着他。課室玻璃門反光，一盞盞映出他高大清瘦的影，墨黑衫褲如霧搖擺。經過電梯門前，「叮咚」一聲，斜對面出來一抹幽藍，神秘的，好像被夜光照映的泳池波紋，在他餘光裏蕩漾出莫內的睡蓮，還有電影Contemp裏Brigitte Bardot裸露的曲線。她稍縱即逝，被學生們此起彼伏的激情推走；他們不斷提出新的話題，擁擠着從他那裏攫取關注。就這樣從教學樓走了出來，向着對面地鐵站，行人綠燈亮起時，他被捉住胳膊，回頭一看，是那抹幽藍，游到了他眼下。她的長髮鬈曲，V領下露出胸骨在扁平皮肉下的微痕，腰臀比恰到好處地在裙裏若隱若現。她似乎在對他笑，細長眼尾閃着銀色波影，他並不覺得自己認識她，但也不敢完全肯定，因為她戴口罩，他也戴，遵守當時的校規，以防covid-19病毒傳播。你是？他出於本能地發問。你不認得我了？她的聲音如一把細針點他的穴，一個爛熟於心的答案，如腐屍般浮出水面。他沒吭聲，帶着充滿恐懼的期待，直到對面的口罩被摘下，他才確認了——是她，Jill。