【明報文章】TEDxKowloon曾經是香港文化界的盛事,他們提倡「以香港本土故事帶來正念」。2013年12月舉行的年度大會,主題為「重組生活」(Reinvent Your Life and Reshape Our City),邵家臻是其中一位講者,他在分享加了一個副題:「重組半世人」。當年「佔領中環」已是熱烈討論的議題,一切的未知都在醞釀發生,作為社工,他選擇置身其中。2025年若再看這20多分鐘的演講,似乎已道出了他人生下半場的奮鬥歷程。他說:「我是一個悲觀主義者,但是悲觀主義才容易樂觀一點,因為什麼結果我都承擔。」性格使然,即使對前景無甚希望,也甘願一試。他用鮮明的廣東話口音讀出一句英文:「You can pretend to care, but you cannot pretend to be there.」說的當然是身在現場參與的重要。出席還是缺席?這是至關重要的問題。10多年後的今天,相信認識他的朋友都會認同,他一直沒有離開過他心中的前線。