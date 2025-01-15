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2025年1月15日星期三
文‧林立偉
世紀
世紀．星期三專題：粵劇界落實《文創藍圖》的具體建議（上）——從六大原則出發 / 文．阮筠宜／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：昭和時代對未來建築的想像 / 文‧林立偉
六十的郭富城 / 馬家輝
家人 / 黎佩芬
香港發展醫療產業有優勢嗎？（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
合理地行使權力 / 陳文敏
我是一個悲觀主義者：悼邵家臻 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
中風增腦退化症風險 / 鄭志文
荒廢的橋 / 韓麗珠
玻璃之森美術館 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
與失明者一起看見 / 陳子謙
「圍讀你是不可取替」 / 文佩卿
只緣身在此山中 / 吳偉強
世紀．M+百物誌：昭和時代對未來建築的想像 / 文‧林立偉
【明報文章】中銀膠囊大樓於1972年竣工，整座大樓共有140個設備齊全的獨立膠囊單位，而每個膠囊單位的造價，比一台1960年代流行的豐田Corolla汽車的價格還要便宜，在當時引起不少話題。
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世紀．星期三專題：粵劇界落實《文創藍圖》的具體建議（上）——從六大原則出發 / 文．阮筠宜／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：昭和時代對未來建築的想像 / 文‧林立偉
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小粉人看日子 / 黃照達
與失明者一起看見 / 陳子謙
「圍讀你是不可取替」 / 文佩卿
只緣身在此山中 / 吳偉強
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只緣身在此山中 / 吳偉強
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