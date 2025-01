【明報文章】從大學圖書館借閱葛兆光教授的《中國思想史》第一卷,很殘舊,那是復旦大學出版社的1998年第一版。《中國思想史》共三卷,在千禧年前後出齊,無論在學術界抑或在作者自己的一生的治學歷程,都是里程碑。初版風行了20年,近10年有更多生命力。從2014年起,英譯本An Intellectual History of China: Knowledge, Thought, and Belief before the Seventh Century CE(復旦大學出版社授權、創辦於荷蘭萊頓的出版公司Brill出版)陸續面世;2023年商務印書館宣布為《中國思想史》出版修訂本。