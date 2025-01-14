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2025年1月14日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：體驗生成式AI時代的思想、文字衝擊 / 文．尹瑞麟／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：顏色風琴 / 文．黃念欣
我只想聽自己的心聲 / 文．王瑩
爸爸和女兒 / 馬家輝
中央酒店 / 陳喜艾
特區政府發文悼念議員逝世 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
《毒舌大狀》與前北九裁判法院 / 趙麗如
搖滾學校 / 曾瑞明
寒冷 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
步行有助精神健康 / 鄭志文
情懷至上 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
完整才能對抗完整 / 區聞海
火燒烏魚子的細緻 / 蘇三
老師與學生 / 古惜
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：體驗生成式AI時代的思想、文字衝擊 / 文．尹瑞麟／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：顏色風琴 / 文．黃念欣
我只想聽自己的心聲 / 文．王瑩
爸爸和女兒 / 馬家輝
中央酒店 / 陳喜艾
特區政府發文悼念議員逝世 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
《毒舌大狀》與前北九裁判法院 / 趙麗如
搖滾學校 / 曾瑞明
寒冷 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
步行有助精神健康 / 鄭志文
情懷至上 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
完整才能對抗完整 / 區聞海
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老師與學生 / 古惜
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老師與學生 / 古惜
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