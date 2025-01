【明報文章】Peter, Paul & Mary(PPM)中的Peter走了,享年86歲,都算長壽;他來過香港,還在元朗劇院演出,據友人憶述,有點意外他會到那麼遠的地方舉行演唱會。當時Peter Yarrow現場演繹了Tall Pine Trees,就是林子祥主唱的《我要走天涯》原曲。對比Puff the Magic Dragon,那不算Peter的名作,即使組合解散,各自獨立發展,也遠不及他另一作曲的Torn Between Two Lovers廣為人認識。然而流行不代表最悅耳,Tall Pine Trees毫不失禮,但不能否認,若非林子祥翻唱,大概很多人都不知道這歌出自Peter Yarrow手筆。而鄭國江畢竟是傳統填詞人,中文根底厚,就算是改編,內容和原曲差別不遠,都是情景意兼備之作。