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2025年1月7日星期二
鄭志文
食住行醫
世紀．二元對坐：往村莊的路，通往物慾與進步？ 香港啹喀兵後裔鏡中尼泊爾故事 / 文．王梓萌／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：治世之音安以樂 / 文．黃念欣
歡迎回應 / 文．言平
不幸背後的問號 / 馬家輝
西貢海 / 陳喜艾
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未經證實 / 竟齊
強姦案受害人的「完美證供」？ / 趙麗如
詩歌教育 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
帶氧運動減體重 / 鄭志文
雕刻之森美術館 / 魏綺珊
乘機人語 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
尊嚴死，尊嚴生 / 區聞海
虛擬與現實的橋樑 / 黃錦輝
媽媽在夜店 / 熊熊
帶氧運動減體重 / 鄭志文
【明報文章】英國最近有綜合研究指，低至每星期做30分鐘帶氧運動，已經可以令肥胖或過重人士減輕體重，減少身體脂肪和腰圍。
相關字詞﹕
減重
腰圍
體重
帶氧運動
鄭志文
食住行醫
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