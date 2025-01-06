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2025年1月6日星期一
文．小超
編輯室手記
世紀．一一兩岸：柯文哲的不知道s / 文．亞然／編輯．孫志超
世紀．小食部：跨年蕎麥麵 / 文．鄒芷茵
sister姊定妹？ / 文．小超
悲劇的問號 / 馬家輝
新年 / 譚蕙芸
泰國的旅遊魅力 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
違例不開花 / 吳靄儀
AI教學助理 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
蘋果病 / 鄭志文
夜空星星的呼喚 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
幸運的關鍵詞 / 陳子謙
柔和的生死心事 / 區聞海
廚房玩家 / 蘇三
時態 / 言水
sister姊定妹？ / 文．小超
【明報文章】在香港報道國際新聞，主要工作離不開翻譯及參考外電，這些外電報道以英文為主。大部分英文字詞都有中文對應，翻譯沒有太大困難，但筆者日前就遇到一個挑戰。
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世紀．一一兩岸：柯文哲的不知道s / 文．亞然／編輯．孫志超
世紀．小食部：跨年蕎麥麵 / 文．鄒芷茵
sister姊定妹？ / 文．小超
悲劇的問號 / 馬家輝
新年 / 譚蕙芸
泰國的旅遊魅力 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
違例不開花 / 吳靄儀
AI教學助理 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
蘋果病 / 鄭志文
夜空星星的呼喚 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
幸運的關鍵詞 / 陳子謙
柔和的生死心事 / 區聞海
廚房玩家 / 蘇三
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