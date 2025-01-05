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2025年1月5日星期日
趙曉彤
寫作角落
世紀．周日短篇：伊蕾視角（四） / 文．袁兆昌／編輯．譚雅詩、鄒靈璞
世紀．文字江湖：隨園戒單 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：班公說孟德爾頌 / 文‧陳子善
確定的村上先生 / 馬家輝
有光 / 塵翎
重點是承受重擊後仍能重新站起 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
香港講潮流 / 梁嘉善
香港科學課堂的實驗頻率 / 韓孝述
美式文革反文革 / 石琪
鬥和鬧 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Labubu / 鄭志文
感謝同行的廣東話人 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
活着 / 趙曉彤
所謂模仿效應 / 區聞海
活着 / 趙曉彤
【明報文章】送舊迎新的12月31日，回想着這一年過得怎樣？這年許多灰色經歷湧來，一時之間十分厭世。但仍然活着，又覺得光是「活着」的本身已經很了不起。
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世紀．周日短篇：伊蕾視角（四） / 文．袁兆昌／編輯．譚雅詩、鄒靈璞
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