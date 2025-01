【明報文章】段崇智將卸任中大校長,任內他萬箭穿心、傷痕纍纍,近日他接受校方刊物訪問時,回顧了7年校長生涯,且引用了電影《洛奇:勇者無懼》(Rocky Balboa)裏的金句來明志:It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward。