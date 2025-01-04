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2025年1月4日星期六
竟齊
未經證實
世紀．六合文藝：留白創造想像的藝術——評Ensemble Traversée《重塑藍鬍子的城堡》 / 文．朱振威／編輯．何詩韻、鄒靈璞
世紀．閒話雜緒：香港故宮嘗味記 / 文‧王梓萌
世紀．文藝雜緒：跟着壞女巫歡唱 / 文‧旺旺
傷殘的民主 / 馬家輝
百年孤寂 / 簡冬娜
投票的意義和價值 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
TikTok爭訟輸家是誰？ / 凌兵
新年願望 / 湯才偉
玉樹臨風的酒徒 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
Yes No Thank you / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
新一年的完成度 / 黃明樂
「吳君如」借錢 / 劉利
重複犯錯 / 李慧詩
人工智能大管家 / 黃錦輝
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：留白創造想像的藝術——評Ensemble Traversée《重塑藍鬍子的城堡》 / 文．朱振威／編輯．何詩韻、鄒靈璞
世紀．閒話雜緒：香港故宮嘗味記 / 文‧王梓萌
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傷殘的民主 / 馬家輝
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投票的意義和價值 / 林妙茵
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