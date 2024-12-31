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2024年12月31日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：燈塔之歌 / 文．薛求理／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：大事前瞻 / 文．黃念欣
2024年度代表字：轉 / 文．陳綺雯
新年願望 / 馬家輝
新馬路 / 陳喜艾
人力資源應用得其所 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
大熱法律舞台劇《完美證供》 / 趙麗如
心量 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
遙距醫療增抗生素使用 / 鄭志文
冬至的黑松露市場 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
羞恥的暱稱 / 陳子謙
着緊中國 / 區聞海
謝謝生命的最後一課 / 黃明樂
收拾 / 古惜
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：燈塔之歌 / 文．薛求理／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：大事前瞻 / 文．黃念欣
2024年度代表字：轉 / 文．陳綺雯
新年願望 / 馬家輝
新馬路 / 陳喜艾
人力資源應用得其所 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
大熱法律舞台劇《完美證供》 / 趙麗如
心量 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
遙距醫療增抗生素使用 / 鄭志文
冬至的黑松露市場 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
羞恥的暱稱 / 陳子謙
着緊中國 / 區聞海
謝謝生命的最後一課 / 黃明樂
收拾 / 古惜
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謝謝生命的最後一課 / 黃明樂
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