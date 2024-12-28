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2024年12月28日星期六
李慧詩
尋詩作夢
世紀．六合文藝：台大中文系古典文學女教師系譜 / 文．朱先敏／編輯．譚雅詩
世紀．不着一字：燃亮慧燈 / 文‧邵頌雄
這一夜，我說相聲 / 馬家輝
少年 / 簡冬娜
研究延遲資深AO退休年齡 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
悲劇式的〈桃花源記〉 / 孫皓琛
不恰當的課程觀念 / 湯才偉
拜神不如拜天地 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
當自己成為了工人 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
別P走那個人 / 陳子謙
唯愛解惑 / 趙曉彤
閱讀如交友 / 劉利
嫲嫲的手藝（下） / 李慧詩
嫲嫲的手藝（下） / 李慧詩
【明報文章】嫲嫲除了愛煮菜，也有編織。她晝夜給兒孫編毛衣，卻沒有我的份兒。
相關字詞﹕
孩子
尋詩作夢
毛衣
編織
嫲嫲
李慧詩
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