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2024年12月27日星期五
竟齊
未經證實
世紀．五無閒話：最後的一首雙人舞 / 文．李偉能、俞若玫／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：當學術出版成為了 一門龐大的跨國生意 / 文．唐健朗
客座隨筆：烏桕赤於楓 / 文．葉曉文
賣出了一個煎餅餜子 / 馬家輝
山之生 / 日光
特區政府祝大家聖誕快樂 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
財赤與民生 / 湯家驊
身後事 / 德叔
Alpha / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
洄瀾之處 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
逃不了的功課 / 黃明樂
焦慮的手機 / 劉利
嫲嫲的手藝（上） / 李慧詩
換燈膽 / 向日
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：最後的一首雙人舞 / 文．李偉能、俞若玫／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：當學術出版成為了 一門龐大的跨國生意 / 文．唐健朗
客座隨筆：烏桕赤於楓 / 文．葉曉文
賣出了一個煎餅餜子 / 馬家輝
山之生 / 日光
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