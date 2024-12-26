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2024年12月26日星期四
竟齊
未經證實
世紀．四探城市：樂蜀：國境之南底比斯 / 文．紅眼／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：拆禮物日講聖誕典故 / 文‧鄧正健
科技中國 / 文‧余志名
年度關鍵字 / 馬家輝
「脆」聞2024 / 方小成
年尾飛一轉日本 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
AI與法律學習研究 / 朱國斌
平等的愛 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
那些動物都走向我 / 韓麗珠
生人都要破地獄 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
麻煩你過來挪車 / 劉利
多元營銷 / 余淑娟
挑選禮物更重心意 / 黃錦輝
如何證明妳住在這裏？ / 莊元生
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．四探城市：樂蜀：國境之南底比斯 / 文．紅眼／編輯．孫志超
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科技中國 / 文‧余志名
年度關鍵字 / 馬家輝
「脆」聞2024 / 方小成
年尾飛一轉日本 / 林妙茵
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平等的愛 / 葉建源
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那些動物都走向我 / 韓麗珠
生人都要破地獄 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
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多元營銷 / 余淑娟
挑選禮物更重心意 / 黃錦輝
如何證明妳住在這裏？ / 莊元生
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