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2024年12月25日星期三
皮皮
自由談
世紀．星期三專題：城市的現象 / 文．馬國明／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：香港樂評怎麼了？ / 文．朱振威
告別舌誡 / 馬家輝
「Dada」 / 樂婷
如何挽留資深政務官 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
郵筒 / 陳文敏
上海名師 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
社交媒體黑盒警告 / 鄭志文
柔軟的心 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
聚餐問責制 / 陳子謙
請薑餅傳話 / 蘇三
第一天下半天 / 文佩卿
留白 / 皮皮
留白 / 皮皮
【明報文章】電影《爸爸》改編倫常慘案，不採奇案獵奇角度，而以同時身兼受害人與施害者家屬身分的爸爸心境切入，箇中矛盾與鬱憤，幾許翻騰與過渡，盡化片尾一片灰壓壓海洋，起起伏伏。
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世紀．星期三專題：城市的現象 / 文．馬國明／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：香港樂評怎麼了？ / 文．朱振威
告別舌誡 / 馬家輝
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如何挽留資深政務官 / 葉劉淑儀
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