【明報文章】Patriot記錄,納瓦爾尼(Alexei Navalny)被關進監獄仍不忘寫日誌和發表通訊,保持他的一貫的風趣和熱情。他在2023年的聖誕節寫道,「I am your new Santa Claus」——新式聖誕老人,因為他現在有了一件羊皮大衣和毛毛帽子,他又長了鬍子,所以都可說似模似樣啦!但是,他說,你會問,禮物呢?不是要派禮物麼?呵呵!我是特別制度下的聖誕老人啊,只派禮物給壞透的孩子,你們不夠壞。(見2023年12月26日)