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2024年12月22日星期日
塵翎
七齣好戲
世紀．周日短篇：伊蕾視角（二） / 文．袁兆昌／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：古鎮皮恩扎 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：平明出版社的精裝本 / 文‧陳子善
百年孤寂與憂傷 / 馬家輝
年末絮語 / 塵翎
吉光片羽的常秘 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
迷失在夾公仔機 / 梁嘉善
港生對科學學習的態度（中） / 韓孝述
行山爬山與跑山 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
救援在前．30年 / 鄭志文
跌入愛河了 / 鄭美姿
雪落無聲 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
聖誕，從十一月開始 / 陳子謙
分崩離析，既來之 / 區聞海
年末絮語 / 塵翎
【明報文章】這一年很快又要過去了。盤點一下，好像就是在一堆工作中度過。親密圈子的朋友相繼移民，也有人回來探親，訴說在異鄉生活慢慢適應下來。
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