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2024年12月21日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：安部文學的先驅性——紀念安部公房誕辰100周年 / 文．韓應飛／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．客座隨筆：數碼暴龍的祝福 / 文‧凌頌榮
世紀．文藝雜緒：流浪毛孩的「震撼教育」 / 文‧旺旺
天堂比較可愛 / 馬家輝
日式早餐吃紅棗杞子粥 / 簡冬娜
終於不能再張眼講瞎話了 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
中國應當大力發展社會性基建 / 程潔
當下、未來與等待 / 湯才偉
好與壞的獨裁者 / 石琪
探親旺季 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
我看見你 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
穿香雲紗的掌門 / 劉利
酉廿一日 / 蘇三
不用怕（下） / 李慧詩
當下、未來與等待 / 湯才偉
【明報文章】棉花糖的實驗，大家都耳熟能詳。還有一個實驗，同樣反映「等待」如何影響孩子日後的成就。
相關字詞﹕
當下
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學生
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教育心語
湯才偉
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