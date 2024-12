【明報文章】10月小遊劍橋,本來想看秋色。那天出發時已經陰雲漠漠,待到把車留在遍地濡濕黃葉的城堡山停車場,冒着雨粉走向舊城區,不禁抱怨碰上壞日子。經過一間教堂,門外貼了海報說有二手書出售,平裝1鎊,精裝3鎊。我們擠進去一看,順道避雨。教堂不大,書卻不少,放滿了一排排的長櫈,分成文學、宗教、歷史等,文學類還特別標出詩集。我對英國文學認識太淺,不知道從何選起,只挑了一本The Penguin Guide to Plain English: Express yourself clearly and effectively。