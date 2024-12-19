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2024年12月19日星期四
關銘潔
自由談
世紀．四探城市：從《情書》想起北海道的文學家 / 文．周永新／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：百年孤寂是怎樣開始的？ / 文‧鄧正健
年末港片 話題不斷 / 文‧唐嘉晞
他人即地獄 / 馬家輝
歌有歌命 / 方小成
湯普森槍殺案的背後（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
翩然而去 / 善喻
誤解20年 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
牛奶麥皮 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
向小偷學觀察 / 陳子謙
暮年人生收購合併（上） / 黃明樂
毛衣的情感密碼 / 劉利
撲飛季節 / 余淑娟
拍張照 / 關銘潔
拍張照 / 關銘潔
【明報文章】手機年代，活動時拍張照，差不多是指定的動作。
相關字詞﹕
攝影
人生
拍照
自由談
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