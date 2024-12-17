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2024年12月17日星期二
草日
喵喵咪咪麼
世紀．悼：永懷葉嘉瑩老師 / 文．鄭培凱／編輯．何詩韻
世紀．夕拾朝花：窗外窗內 / 文．黃念欣
報章對教學的重要 / 文．佩
深宵餐廳裡的韓國女人 / 馬家輝
季末 / 陳喜艾
別為智能而智能 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
報讀法律及仲裁課程的推薦信 / 趙麗如
問問題 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
又到聖誕 / 鄭志文
特朗普愛麗舍宮縱橫捭闔 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
知識分子的疑問 / 區聞海
肉冰燒 / 蘇三
遊墓園，看歷史 / 黃錦輝
好日 / K隆
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．悼：永懷葉嘉瑩老師 / 文．鄭培凱／編輯．何詩韻
世紀．夕拾朝花：窗外窗內 / 文．黃念欣
報章對教學的重要 / 文．佩
深宵餐廳裡的韓國女人 / 馬家輝
季末 / 陳喜艾
別為智能而智能 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
報讀法律及仲裁課程的推薦信 / 趙麗如
問問題 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
又到聖誕 / 鄭志文
特朗普愛麗舍宮縱橫捭闔 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
知識分子的疑問 / 區聞海
肉冰燒 / 蘇三
遊墓園，看歷史 / 黃錦輝
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