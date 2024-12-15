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2024年12月15日星期日
黃明樂
光明女樂
世紀．周日短篇：伊蕾視角（一） / 文．袁兆昌／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：隨園美食 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：從李林譯《懸崖》廣告說起 / 文‧陳子善
不再寫情書 / 馬家輝
巴黎症候群 / 塵翎
陳近南並非好打得，那叻啲乜？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
那裏來的自信 / 梁嘉善
港生對科學學習的態度（上） / 韓孝述
香港行山的淵源 / 石琪
福岡 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
香港醫學會周年晚會 / 鄭志文
記憶與遺忘 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
入場看《爸爸》 / 區聞海
你好嗎？我很好 / 黃明樂
你好嗎？我很好 / 黃明樂
【明報文章】《情書》初上映那年，入場是被那超美的電影海報吸引。
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