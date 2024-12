【明報文章】來到年頭或年尾,每一年我都選十大電影,這一年也不例外。請先看看片單如下,排名按照電影節首映及院線公映時序,由舊到新:《墮下的對證》(Anatomy of A Fall,Justine Triet)、《新活日常》(Perfect Days,Wim Wenders)、《特權樂園》(The Zone of Interest,Jonathan Glazer)、《滯留生》(The Holdovers,Alexander Payne)、《落葉》(Fallen Leaves,Aki Kaurismäki)、《老狐狸》(Old Fox,蕭雅全)、《12.12:首爾之春》(12.12: The Day,金性洙)、《全職乖孫》(How to Make Millions Before Grandma Dies,Pat Boonnitipat)、《飢餓教室》(Club Zero,Jessica Hausner)、《香港四徑大步走》(Four Trails,Robin Lee)。