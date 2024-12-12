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2024年12月12日星期四
竟齊
未經證實
世紀．四探城市：尼羅河：沒有謀殺案 / 文．紅眼／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：第三次看《情書》 / 文‧鄧正健
迎接全民AI應用時代 / 文‧王家偉
兩位新局長 / 馬家輝
單曲循環 / 方小成
鰲拜有否真的對康熙圖謀不軌？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
叮噹馬頭的選舉假象 / 陳韜文
秤豬太忙 / 葉建源
三觀 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
老後人生（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
稱讚要及時（下） / 趙曉彤
年終驚奇 / 劉利
吃在京都 / 余淑娟
2024我的十大電影 / 鄭政恆
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．四探城市：尼羅河：沒有謀殺案 / 文．紅眼／編輯．孫志超
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兩位新局長 / 馬家輝
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小粉人看日子 / 黃照達
稱讚要及時（下） / 趙曉彤
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