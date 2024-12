【明報文章】自從ChatGPT面世後,一方面人們驚訝人工智能的高效率,另一方面在ChatGPT的發源地美國,包括馬斯克在內的社會翹楚提出警告:不能忽視人工智能的威脅。談到威脅,最大的威脅莫過於人工智能不受控制,甚至像不少荷李活電影的題材般,人工智能竟然擅作主張。古人說:「水能載舟,也能覆舟。」古人不明白水豈止能載舟,水根本是生命誕生的泉源。人工智能是最新的科技,科技跟人類的關係有點像水。人工智能這種最新科技可以造福人類,但亦威脅人類。水是生命之源,科技何嘗不是人類文明之源!班雅明在The Arcades Project(《商店街研究》)的一段筆記〔K2a,1〕指出人類洪荒時期那種既令人憧憬又令人不安的狀况充分在科技的開端展現(The alluring and threatening face of primal history is clearly manifest to us in the beginnings of technology)。