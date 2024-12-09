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2024年12月9日星期一
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．悼：勞生餘事為文字 略談葉嘉瑩先生之詩詞創作（下） / 文．汪夢川／編輯．孫志超
世紀．小食部：AI、詩與水煮蛋 / 文．鄒芷茵
文紅瓊瑤 / 馬家輝
儀式感 / 譚蕙芸
特朗普會否搞聯繫匯率？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
夜訪覺閣 / 吳靄儀
瓊瑤翩然逝去 / 陳仁啟
九十歲 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
中央肥胖與大腸癌 / 鄭志文
今年冬天釀家酒 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
香港的現代化「下卷」 / 區聞海
由石頭到海綿的解鎖 / 蘇三
戲劇使孩子快樂成長 / 宋詒瑞
文紅瓊瑤 / 馬家輝
【明報文章】瓊瑤據說死於輕生，應是早已準備妥當，最後的言語和影像都留下了，建議年輕人，千萬別學我，你們要好好活下去，活到我這把年紀了，到時候再說。
相關字詞﹕
人生
劉家昌
死亡
欲望蜘蛛
瓊瑤
馬家輝
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