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2024年12月7日星期六
黃照達
小粉人看日子
世紀．悼：勞生餘事為文字——略談葉嘉瑩先生之詩詞創作（上） / 文．汪夢川／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：阿宅未死 / 文‧凌頌榮
戒嚴的夜晚 / 馬家輝
片區 / 簡冬娜
拜登給特朗普裝彈弓 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
案件：火腿通粉裏的死曱甴 / 李偉民
職場培訓 / 湯才偉
天黑天光輪流轉 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
要不要逼人太甚 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
小學生看瓊瑤 / 陳子謙
閒人出租 / 黃明樂
世界更紛亂 / 劉利
學做潮州人（下） / 李慧詩
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．悼：勞生餘事為文字——略談葉嘉瑩先生之詩詞創作（上） / 文．汪夢川／編輯．譚雅詩
世紀．客座隨筆：阿宅未死 / 文‧凌頌榮
戒嚴的夜晚 / 馬家輝
片區 / 簡冬娜
拜登給特朗普裝彈弓 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
案件：火腿通粉裏的死曱甴 / 李偉民
職場培訓 / 湯才偉
天黑天光輪流轉 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
要不要逼人太甚 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
小學生看瓊瑤 / 陳子謙
閒人出租 / 黃明樂
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