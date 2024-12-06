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2024年12月6日星期五
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．五無閒話：曖昧的毒物：藝君子劇團的《蒲公英吃海洛英2.0》 / 文．李敬恒／編輯．譚雅詩
世紀．退一步：這些東西 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：花了哥 / 文．Novia Yip
喃巫 / 馬家輝
那年頭看Suede / 日光
隱形戰機的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
財之所用 / 湯家驊
危機中的告示 / 德叔
腦腐 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
隱藏的傷口 / 韓麗珠
高山反應 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
出行與自由 / 劉利
學做潮州人（上） / 李慧詩
陳先生字 / 劉偉聰
喃巫 / 馬家輝
【明報文章】看完電影，忍不住傳訊向一位80多歲的「喃嘸界」前輩探問：「《破．地獄》大紅之後，日後的靈堂喪儀會否開始准許女性加入？」
相關字詞﹕
道士
正一派
道教
欲望蜘蛛
喃嘸師傅
馬家輝
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世紀．五無閒話：曖昧的毒物：藝君子劇團的《蒲公英吃海洛英2.0》 / 文．李敬恒／編輯．譚雅詩
世紀．退一步：這些東西 / 文．樊善標
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隱形戰機的故事 / 蔡子強
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隱藏的傷口 / 韓麗珠
高山反應 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
出行與自由 / 劉利
學做潮州人（上） / 李慧詩
陳先生字 / 劉偉聰
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