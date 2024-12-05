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2024年12月5日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：開羅：圖坦卡門的詛咒與祝福 / 文．紅眼／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：從太空觀地球 / 文‧鄧正健
做記者 要「無我」 / 文‧彭堦琛
地獄的續集 / 馬家輝
永恆鉛筆 / 方小成
哪來的絕對信心？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
「Infinger案」及「李亦豪案」 / 羅沛然
再談小一評估 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
透過文字去旅行（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
親情與政治 / 劉利
大瓦缸裏的一片甜 / 蘇三
日本採靈氣 / 余淑娟
教練一言堂不再 / 黃錦輝
鼓舞 / 王山而
透過文字去旅行（下） / 韓麗珠
【明報文章】一本書的題目，一部電影的名字，往往暗示了作者、譯者、導演對作品的態度，以及他們如何想像受眾以及為作品定位。
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做記者 要「無我」 / 文‧彭堦琛
地獄的續集 / 馬家輝
永恆鉛筆 / 方小成
哪來的絕對信心？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
「Infinger案」及「李亦豪案」 / 羅沛然
再談小一評估 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
透過文字去旅行（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
親情與政治 / 劉利
大瓦缸裏的一片甜 / 蘇三
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教練一言堂不再 / 黃錦輝
鼓舞 / 王山而
世紀．四探城市：開羅：圖坦卡門的詛咒與祝福 / 文．紅眼／編輯．孫志超
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